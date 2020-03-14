Торонто, Канада, , 07:47 — REGNUM Мэр крупнейшего канадского города Торонто Джон Тори объявил об уходе на домашний карантин после рабочей поездки в Лондон, 13 марта сообщается на его странице в Twitter.

Такое решение градоначальник принял по рекомендации главы службы здравоохранения города Эйлин де Вильи. Тори проведет в карантине еще 12 дней. Он отметил, что не наблюдает у себя никаких симптомов и чувствует себя хорошо. Все это время мэр собирается продолжать свою работу по управлению Торонто.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта стало известно, что супруга премьер-министра Канады Софи Грегори Трюдо заразилась коронавирусом.

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