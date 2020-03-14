Вашингтон, , 07:47 — REGNUM О проведении видеоконференции лидеров «большой семерки» в начале следующей недели заявили в пятницу, 13 марта, в пресс-службе администрации президента США.

Сообщается, что впервые речь о дистанционной встрече глав «семерки» зашла во время разговора президента США Дональда Трампа и его французского коллеги Эммануэля Макрона. Президенты договорились о проведении видеоконференции, в ближайшее время планируется достичь соответствующих договоренностей с остальными главами G7: лидерами Великобритании, Германии, Италии, Канады и Японии.

Напомним, ранее президент США объявил о введении режима чрезвычайного положения в стране. Это мера позволит Трампу выделить дополнительные $50 млрд на борьбу с коронавирусом.

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