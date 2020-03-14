Витебск, Белоруссия, , 07:50 — REGNUM В Белоруссии военнослужащего, который ранее прибыл из Италии, поместили на дообследование в одно из медицинских учреждений Витебской области. Об этом 13 марта сообщает Белта со ссылкой на информацию, предоставленную в министерстве здравоохранения Белоруссии.

Военнослужащий был помещен в медицинское учреждение Витебской области. Самочувствие военнослужащий по информации минздрава нормальное. В военной части были проведены противоэпидемические мероприятия.

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ИА REGNUM напоминает, ранее в Белоруссии приняли решение о том, что в республике до 6 апреля будут введены ограничения на все массовые мероприятия с международным участием.

Согласно последним данным, после проведенных в республике обследований на новый коронавирус, РНК COVID-19 была выделена у 27 человек. Трое пациентов, у которых был ранее диагностирован COVID-19, были выписаны из лечебных учреждений после выздоровления.