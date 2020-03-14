Вашингтон, , 07:34 — REGNUM Пентагон ограничил поездки внутри США для военнослужащих, гражданского персонала Минобороны и членов их семей. О введении нового ограничений из-за угрозы распространения коронавируса говорится в меморандуме первого заместителя министра обороны США Дэвида Норквиста, опубликованном 13 марта.

«Продолжающееся распространение нового коронавируса COVID-19 требует немедленного введения ограничений для внутренних поездок Министерства обороны», — говорится в опубликованном документе.

Подчёркивается, что такие меры необходимы как для сохранения боеготовности военнослужащих и гражданского персонала Минобороны, так и для ограничения распространения коронавируса, сохранения здоровья и благополучия семей и жителей населённых пунктов, в которых проживают военнослужащие.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в стране из-за эпидемии коронавируса.

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