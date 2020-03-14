Ханты-Мансийск, , 07:28 — REGNUM В Югре случаев новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано. Отслежено 168 человек, прибывших из стран с высокой заболеваемостью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по ХМАО.

Устанавливается место нахождение девяти человек, которые въехали в регион после зарубежных поездок.

Постановлением губернатора ХМАО от 6 марта 2020 года в регионе отменены все массовые мероприятия с международным участием. Однако в эти дни в Ханты-Мансийске проходит чемпионат Европы и финал Кубка мира по спортивному ориентированию, где принимают участие спортсмены из 18 стран.

По информации управления Роспотребнадзора, у одного из зарубежных спортсменов возникли симптомы простудной инфекции. Он и лица из его окружения прошли первые тесты на коронавирус 2019-nCoV. Результаты пока отрицательные.

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