Москва, , 07:20 — REGNUM Уровень напряжённости обществе, вызванной распространением «групп смерти» в социальных сетях, преимущественно удалось снизить, сообщили 14 марта в пресс-центре МВД России.

«Принятыми мерами в значительной степени удалось стабилизировать <…> ситуацию по линии пресечения противоправной деятельности лиц, склоняющих несовершеннолетних к суицидальному поведению, сгладить ее злободневность и общественный резонанс», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что с января 2020 года специалистам МВД России удалось наладить системную работу по выявлению указанных групп, и своевременно пресекать распространение противоправных материалов.

Напомним, резко негативную оценку существующим в интернете «группам смерти» в январе дал президент России Владимир Путин. Он назвал «мразями и уродами» организаторов таких групп и призвал бороться с проблемой комплексно.

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