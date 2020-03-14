Вашингтон, , 07:16 — REGNUM На территории США объявлен режим чрезвычайного положения, что позволит направить $50 млрд на борьбу с новым коронавирусом COVID-2019. Об этом президент США Дональд Трамп заявил 13 марта во время выступления в Белом доме, сообщает CNN.

Сообщается также, что президент США отказался брать на себя ответственность за неудачи в противодействии распространению опасного вируса на территории страны.

«Я вообще не беру на себя ответственность», — заявил Трамп, подчеркнув, что проблемы, приведшие в частности к нехватке тестов на новый коронавирус, являются следствием некомпетентных решений прежней администрации. «Нам дали множество обстоятельств, и нам дали правила, инструкции и спецификации из другого времени», — объяснил действующий глава Белого дома.

Трамп сообщил также, что он разрешил министру здравоохранения США обойти некоторые правила, чтобы обеспечить большую гибкость для врачей и больниц, реагирующих на вспышку.