Нягань, Югра, , 14:59 — REGNUM В Нягани (ХМАО) социальный проект по адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья методом иппотерапии «Верхом под солнцем» центра развития «Алькор» выиграл грант в первом конкурсе Фонда Президентских грантов в 2020 году. Занятия проводятся в конноспортивном клубе центра «Патриот», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба горадминистрации Нягани

Иппотерапия (от др.-греч. ἵππος «лошадь») — метод реабилитации посредством адаптивной верховой езды. Он работает на укрепление мышечного корсета, коррекцию осанки, развитие выносливости, речи, внимания и мелкой моторики, воспитывает в детях чувства ответственности и самостоятельности, а также дарит положительные яркие эмоции от общения с лошадью.

Чаще всего дети с ограниченными возможностями здоровья ведут затворнический образ жизни. Их контакты с внешним миром минимальны и зачастую сводятся к семье и медицинским работникам. Проект «Верхом под солнцем» направлен на улучшение физического и психического здоровья детей. Помимо этого, иппотерапия воздействует не только непосредственно на ребенка-инвалида, но и на всех родственников, привлечённых к занятиям. Совместный отдых на свежем воздухе и общение с животными благоприятно влияет на микроклимат в семье и позволяет получить эмоциональную разгрузку и для больного ребёнка, и для его родителей, что в дальнейшем благоприятно влияет на реабилитацию самого ребёнка.

Об этом и многом другом поведала в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM автор проекта «Верхом под солнцем», учредитель АНО «Центр «Алькор» Мария Карасёва.

Пресс-служба горадминистрации Нягани

В городе Нягань иппотерапию внедряют для детей-инвалидов с 2018 года на безвозмездной основе.

«Наш конный клуб тесно сотрудничает с реабилитационным центром «Гармония» и Центром предоставления социально-полезных услуг «Душевные люди». В клубе занимаются дети от 3 до 18 лет», — сообщила Мария Карасёва.

По её словам, иппотерапией могут без проблем заниматься все дети, кроме страдающих гемофилией и эпилепсией.

«Впрочем, под контролем родителей у нас занимался ребёнок-эпилептик и при этом наблюдались положительные сдвиги. Иппотерапию врачи часто рекомендуют при детском церебральном параличе — повышается двигательная функция. У нас такие детки занимаются. Аутистов немало. Ребята с синдромом Дауна есть», — рассказала о своих подопечных Мария Карасёва.

На сегодняшний день курс иппотерапии прошли более 30 юных жителей Нягани. Пока реабилитацию проходят пять человек. Было бы больше, но одному педагогу сложно справиться с наплывом желающих.

Пресс-служба горадминистрации Нягани

В организации 11 лошадей, но штат маленький: два конюха, два сторожа, один педагог. Студентка педагогического вуза Полина Чижова только готовится стать иппотерапевтом. Ей необходимо пройти специализацию в Башкирии, которая влетает в копеечку. Студентке платную учёбу финансово не потянуть, отмечает Мария Карасёва.

На средства Президентского гранта в 150 тыс. рублей специалист центра пройдет обучение в РОО Республиканском центре иппотерапии в Уфе. А также будет произведена закупка необходимой амуниции для безопасной терапевтической деятельности.

В Нягани проживает 15,2 тыс. детей, из них более 700 детей с ограниченными возможностями здоровья. Ближайший город, в котором дети могут пройти иппотерапию — Ханты-Мансийск, расположен в 300 км.