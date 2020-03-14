Гватемала, , 07:05 — REGNUM Запрет на въезд в Гватемалу с 16 марта гражданам США и Канады введен гватемальскими властями из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, 13 марта сообщает издание Prensa Libre со ссылкой на президента страны Алехандро Джамматтеи.

Ограничения на массовые мероприятия и учебные занятия решено не вводить.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта в Гватемале был выявлен первый случай заражения коронавируса нового типа.

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