Бразилиа, , 06:53 — REGNUM Проведение общественных и культурных мероприятий, а также посещение тюрем и проведение учебных занятий запрещено на 15 дней властями бразильского штата Рио-де-Жанейро в связи с ситуацией COVID-19. Указ об этом 13 марта размещен на сайте губернатора региона.

Под ограничительные меры попали спортивные и научные мероприятия, концерты, демонстрации, кинопоказы, спектакли и ярмарки. Власти также запретили перемещать заключенных из тюрем на судебные слушания.

Напомним, в Бразилии, согласно последним данным, зарегистрировано 98 случаев заражения COVID-19.

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