Киев, , 06:38 — REGNUM Творчество российских классиков Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Фёдора Достоевского, признанных во всём мире, по мнению украинской детской писательницы Ларисы Ницой, следует «расценивать как щупальца русского мира». Об этом она заявила в чате издания «Главред».

"Пушкин, Лермонтов, Достоевский и так далее — это все щупальца русского мира, которые культивируются на Украине», — написала она.

Негодование Ницой вызвало то, что «украинцы не ценят своего», в частности, не отмечали 200-летие со дня рождения украинского поэта Пантелеймона Кулиша в 2019 году.

Писательница известна своими русофобскими взглядами на Украине. Ранее она называла «быдлом» соотечественников, которым нравится российская музыка и предлагала ввести ограничения на использование «русскоязычного культурного продукта».

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