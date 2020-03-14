Манила, , 06:38 — REGNUM Чрезвычайное положение вводится на всей территории Венесуэлы в связи с опасностью распространения коронавируса, сообщил 13 марта президент страны Николас Мадуро в транслируемом теле‑ и радиоканалами обращении, передает Diario La Región.

«Мы объявляем о чрезвычайном положении в стране. Нулевая бюрократия, ноль безответственности и ноль недостатка координации. Настало время жертв», — заявил Мадуро в обращении к нации.

По словам президента, настало время координации усилий и 24-часовой преданности делу преодоления кризиса. «Нам потребуются месяцы и месяцы», — отметил Мадуро, призвав оппозиционные и частные медицинские центры к объединению для борьбы с национальной угрозой.

Ранее сообщалось о двух выявленных в Венесуэле больных, зараженных COVID-2019.

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