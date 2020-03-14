Вашингтон, , 06:25 — REGNUM На месяц приостанавливает круизы на своих судах, находящихся в США, международная ассоциация круизных компаний. О мере, вызванной ситуацией с распространением коронавируса говорится в распространенном 13 марта заявлении ассоциации.

Добровольная пауза в работе круизных судов, находящихся в американских портах, продлится 30 дней, начиная с 14 марта, что по мнению ассоциации является «беспрецедентной ситуацией».

«Сейчас трудное время, но мы надеемся, что это решение позволит нам сосредоточиться на будущем и как можно скорее вернуться к нормальной жизни», — заявил руководитель ассоциации, штаб-квартира которой находится в Вашингтоне, Келли Крэйгхед.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по просьбе президента США Дональда Трампа круизные компании Royal Caribbean, Carnival, Norwegian и MSC на месяц приостанавливают туристическую деятельность в связи с угрозой распространения коронавируса.

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