Манила, , 06:18 — REGNUM Количество летальных исходов среди заразившихся китайским коронавирусом на Филиппинах достигло шести, сообщает Xinhua.

По данным министерства здравоохранения страны, 14 марта на Филиппинах зарегистрировано 64 случая заражения COVID-19, в том числе шесть смертельных случаев.

Власти страны объявили о «красном» самом высоком уровне ЧС в стране. В столице страны Маниле объявлен карантин.

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