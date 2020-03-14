Манила, 14 марта 2020, 06:18 — REGNUM Количество летальных исходов среди заразившихся китайским коронавирусом на Филиппинах достигло шести, сообщает Xinhua.
По данным министерства здравоохранения страны, 14 марта на Филиппинах зарегистрировано 64 случая заражения COVID-19, в том числе шесть смертельных случаев.
Власти страны объявили о «красном» самом высоком уровне ЧС в стране. В столице страны Маниле объявлен карантин.
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