Каракас, , 06:12 — REGNUM Третья фаза военных учений «Боливарианский щит», которая заключается в отработке действий по борьбе с распространением коронавируса в Венесуэле, объявлена венесуэльским президентом Николасом Мадуро. Об этом он 13 марта заявил в ходе трансляции телеконференции в Twitter.

Мероприятия под общим названием «Безопасное здравоохранение» пройдут 14 марта. Мадуро отметил, что на учениях необходимо проработать действия в условиях чрезвычайной ситуации, позволяющей властям Венесуэлы принять самые крайние меры.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта в Венесуэле были выявлены два первых пациента с COVID-19. В обоих случаях заразившиеся вернулись из-за рубежа.

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