Москва, , 06:08 — REGNUM В субботу, 14 марта, в Москве будет облачно, дождь, переходящий в снег, местами метель, гололедица. Температура воздуха +4… +6 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 15 марта в Москве будет облачно, снег, местами метель, гололедица, −6… −1 °С.

Ветер западный (ночью северо-западный, северный) 5−10 м/с, местами порывы до 17 м/с. В связи с сильным ветром и гололедицей в Москве и Подмосковье действует жёлтый уровень опасности. Атмосферное давление 735 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +1… +6 °С днём и −9… −4 °С ночью.

В воскресенье, 15 марта, днём в столице ожидается −2… −0 °С. По области −5… −0 °С. Ночью в регионе ожидается −12… −7 °С.