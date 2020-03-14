Монтевидео, , 05:57 — REGNUM Распоряжение о частичном закрытии границ из-за ситуации с коронавирусом приняли власти Уругвая, заявил уругвайский президент Луис Лакалье Поу 13 марта на пресс-конференции.

Решение предусматривает обязательный карантин для пассажиров, которые находятся в зоне риска, а для пассажиров и экипажей круизных судов вводится запрет на спуск с кораблей.

Лакалье Поу также объявил режим ЧС в области здравоохранения и ввел временные ограничения на проведение публичных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта в Уругвае были зарегистрированы первые случаи заражения COVID-19. Заболевшие вернулись из Италии на родину 6 марта.

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