Монтевидео, 14 марта 2020, 05:57 — REGNUM Распоряжение о частичном закрытии границ из-за ситуации с коронавирусом приняли власти Уругвая, заявил уругвайский президент Луис Лакалье Поу 13 марта на пресс-конференции.
Решение предусматривает обязательный карантин для пассажиров, которые находятся в зоне риска, а для пассажиров и экипажей круизных судов вводится запрет на спуск с кораблей.
Лакалье Поу также объявил режим ЧС в области здравоохранения и ввел временные ограничения на проведение публичных мероприятий.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта в Уругвае были зарегистрированы первые случаи заражения COVID-19. Заболевшие вернулись из Италии на родину 6 марта.
Читайте ранее в этом сюжете: В Уругвае коронавирус выявлен у вернувшихся из Италии