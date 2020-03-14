Пекин, 14 марта 2020, 05:56 — REGNUM От коронавируса нового типа в Китае за сутки умерли 13 человек, а общее число жертв достигло 3 189 человек. Об этом 14 марта сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Число случаев заражения за сутки увеличилось на 11, а всего с начала эпидемии заболели 80 824 человека. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 1 430 и достигло 65 541 человека.
Как сообщало ИА REGNUM, за предшествующий период в Китае было зарегистрировано восемь новых случаев заболевания от коронавируса.
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