Пекин, , 05:56 — REGNUM От коронавируса нового типа в Китае за сутки умерли 13 человек, а общее число жертв достигло 3 189 человек. Об этом 14 марта сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Число случаев заражения за сутки увеличилось на 11, а всего с начала эпидемии заболели 80 824 человека. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 1 430 и достигло 65 541 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за предшествующий период в Китае было зарегистрировано восемь новых случаев заболевания от коронавируса.

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