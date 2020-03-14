Мехико, , 05:39 — REGNUM В Мексике новым коронавирусом заразились 26 человек, из них 11 случаев были диагностированы за последние сутки. Об этом главный эпидемиолог мексиканского минздрава Хосе Луис Аломия сообщил на пресс-конференции вечером 13 марта.

И числа заболевших, госпитализированы шесть человек, остальные соблюдают режим изоляции по месту проживания. Проверку на наличие коронавируса проходят ещё 105 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта главный эпидемиолог мексиканского минздрава Хосе Луис Аломия заявил, что в Мексике с начала эпидемии коронавирусом COVID-19 заразились 15 человек.

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