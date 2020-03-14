Москва, , 05:11 — REGNUM Возможность создания базы на Луне при участии России и Китая обсуждается на уровне двухсторонней рабочей группы, сообщил 14 марта источник в ракетно-космической отрасли.

«Обсуждаются различные варианты такого взаимодействия: создание совместной базы или рядом стоящих лунных баз», — цитирует РИА Новости собеседника.

По его словам, вопрос предметно может быть рассмотрен на одном из следующих заседаний совета РАН по космосу. В частности, стороны планируют обсудить разработку посадочных аппаратов, которые Россия и Китай хотят отправить на Луну в ближайшие годы.

Напомним, совместную космическую базу на Луне предложил создать глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в рамках Петербургского международного экономического форума, проходившего в июне 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: «Сделаем вместе». Роскосмос предложил Китаю создать общую лунную базу