Москва, , 04:43 — REGNUM Музыкальное видео на песню Uno, с которой группа Little Big выступит на конкурсе «Евровидение» в 2020 году, посмотрели почти 10 млн человек в YouTube. Показатель стал самым высоким среди клипов участников, размещённых на канале организаторов конкурса.

Премьера клипа состоялась 12 марта. За первые сутки его посмотрели более 7 млн пользователей, и сейчас онн находится на первой позиции во вкладке «Тренды».

Ранее лидер группы Илья Прусикин сообщал, что композиция была написана спонтанно и не задумывалась как трек для конкурса.

«Евровидение» будет проходить в нидерландском городе Роттердаме в мае 2020 года.

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