Вашингтон, , 04:28 — REGNUM В США 2033 человека заразились новым коронавирусом, умерли от него 47 человек. Такие данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний 13 марта сообщает телеканал CNN.

Уточняется, что инфицирование коронавирусом выявлено у 1963 жителей в 48 штатах и столичном округе Колумбия, а также у 70 американцев, которые были репатриированы на родину из других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта президент США Дональд Трамп объявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.

На тот момент число заразившихся коронавирусной инфекцией в США превысило 1800 человек, погибшими числился 41 человек.

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