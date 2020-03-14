Вашингтон, , 04:11 — REGNUM По просьбе президента США Дональда Трампа круизные компании Royal Caribbean, Carnival, Norwegian и MSC на месяц приостанавливают туристическую деятельность в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом Трамп 13 марта сообщил в своём Twitter.

«По моей просьбе, начиная с сегодняшней полуночи, Carnival, Royal Caribbean, Norwegian и MSC согласились приостановить начинающиеся круизы на 30 дней», — написал Трамп.

Ранее приостановке своей деятельности в связи с угрозой распространения коронавируса уже объявили круизные компании Princess и Viking.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта президент США Дональд Трамп объявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.

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