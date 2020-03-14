Панама, , 04:05 — REGNUM До 36 человек увеличилось число зараженных коронавирусом нового типа в Панаме, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление главы минздрава страны Розарио Тернера.

Сообщается, что среди заболевших трое — граждане других государств. Днем ранее в Панаме было зафиксировано 27 случаев заболевания COVID-19. Таким образом за прошедшие сутки было выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта в Панаме был зафиксирован первый случай смерти в результате заражения коронавирусом нового типа. 64-летний пациент скончался от осложнений, связанных с диабетом и пневмонией.

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