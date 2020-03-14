Нуакшот, , 03:37 — REGNUM Первый случай заболевания COVID-19 был выявлен в Мавритании, сообщает Agence France-Presse.

Сообщается, что зараженный коронавирусом является иностранным гражданином, который приехал 9 марта в Мавританию из одной из европейских стран. Его сразу поместили на карантин, а затем, когда у него появились симптомы заболевания, сделали анализы на коронавирус нового типа. Результаты подтвердили наличие инфекции. Гражданство пациента и страна, из которой он приехал, не разглашаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый случай заражения коронавирусом нового типа был выявлен в Гватемале. Первого пациента госпитализировали, о состоянии его здоровья не сообщалось.