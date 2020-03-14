Лондон, , 03:08 — REGNUM Правительство Великобритании в скором времени представит комплекс мер по борьбе с коронавирусом нового типа, передает Sky News со ссылкой на осведомленные источники.

«Министры работают с советниками по науке и медицине для прекращения различных публичных мероприятий, включая массовые собрания, со следующей недели», — сообщил источник.

Также британский кабмин разрабатывает меры по поддержке бизнеса, пострадавшего от вспышки инфекции и перевода сотрудников на домашнюю работу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее королева Великобритании Елизавета II отменила участие в запланированных публичных мероприятиях из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Тем не менее, личные встречи британская королева отменять не собирается.

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