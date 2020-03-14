Редмонд, США, , 03:16 — REGNUM Богатейший человек планеты и основатель компании Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров корпорации, созданной им в 1975 году вместе с Полом Алленом. Об этом 13 марта сообщает телеканал CNBC.

«Учиться у Билла и работать с ним на протяжении долгих лет стало великой честью и привилегией… Совет многое приобрёл в результате руководства и советов Билла», — говорится в опубликованном телеканалом заявлении генерального директора корпорации Сатьи Наделлы по поводу отставки Билла Гейтса.

По словам Наделла, теперь он с нетерпением ожидает продолжения сотрудничества с Гейтсом в реализации их общей задачи, которую можно сформулировать, как «расширение возможностей для каждого человека и каждой организации на планете для достижения большего».

По информации телеканала, Гейтс также выходит из совета директоров инвестиционного фонда Berkshire Hathaway.

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