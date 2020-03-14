Хельсинки, , 02:16 — REGNUM Власти Финляндии ввели запрет на проведение массовых мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что в финских городах начнет действовать запрет на проведение мероприятий, численностью более 500 человек. Однако мэр Хельсинки распорядился запретить мероприятия с численностью более 100 человек. Также в городе закрываются плавательные бассейны и спортзалы. При этом в стране не закрыли детские сады и школы.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Финляндии число зараженных коронавирусом нового типа достигло 161 человека. За последнее время было выявлено 52 новых случая заболевания, среди них один пациент — военнослужащий финской армии.

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