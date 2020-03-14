Будапешт, , 02:15 — REGNUM Решение закрыть школы Венгрии с 16 марта приняли венгерские власти в связи с ситуацией с коронавирусом, 13 марта сообщает портал Daily News Hungary со ссылкой на премьер-министра страны Виктора Орбана.

Ограничение также распространилось на будапештские кинотеатры, театры, музеи и библиотеки. Запрещено проводить массовые мероприятия свыше ста человек в помещениях и свыше 500 человек на открытом воздухе.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта на территории Венгрии был введен режим чрезвычайной ситуации.

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