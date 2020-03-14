Осло, , 02:02 — REGNUM Путешественникам, приезжающих из стран за пределами Скандинавии в аэропорт норвежской столицы Осло, будет отказано во въезде в страну, сообщает агентство Reuters.

«Иностранные граждане из стран, находящихся за пределами Скандинавии, прибывающие в аэропорт Осло будут вынуждены вернуться домой», — заявил глава муниципалитета, где расположена воздушная гавань.

Граждане Норвегии, возвращающиеся в страну, будут помещены на карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта в Норвегии скончался первый пациент от заболевания COVID-19. А 12 марта королевская семья и чиновники из правительства Норвегии были помещены на карантин после возвращения из зарубежной поездки.

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