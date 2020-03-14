Каир, , 01:46 — REGNUM 13 новых случаев заболевания COVID-19 было выявлено на территории Египта за последние сутки и 93 — с начала эпидемии, 13 марта сообщает минздрав государства на своем сайте.

Восемь из вновь инфицированных лиц являются иностранцами. Кроме того, в ведомстве уточнили, что с момента вспышки коронавируса в стране излечился 21 человек и двое скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта 48 пассажиров круизного судна, находящегося на берегу Нила в египетском городе Луксор, покинули корабль после проверки на коронавирус.

Читайте ранее в этом сюжете: В Египте круизный корабль с коронавирусом покинули 48 пассажиров