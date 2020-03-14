Нью-Йорк, США, , 01:47 — REGNUM С понедельника, 16 марта, сотрудники штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке из-за угрозы коронавируса будут работать дистанционно из дома, кроме тех, чьё физическое присутствие на рабочем месте абсолютно необходимо. Об этом официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик 13 марта сообщил журналистам.

«Мы просим весь персонал работать из дома, если только их физическое присутствие не принципиально необходимо для выполнения их рабочих задач», — сказал Дюжаррик.

По его словам, такой режим для штаб-квартиры ООН начинает действовать с 16 марта и продлится до 12 апреля.

Напомним, 13 марта у филиппинского дипломата при ООН обнаружили коронавирус. Известно, что в последний раз женщина-дипломат посещала офис ООН в Нью-Йорке 9 марта. На следующий день у неё появились симптомы. Это первый случай коронавируса, который зафиксирован в штаб-квартире ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил в городе режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса.

Читайте также: В Нью-Йорке объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Читайте ранее в этом сюжете: Первый случай заражения коронавирусом обнаружен в штаб-квартире ООН