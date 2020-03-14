Лондон, , 01:16 — REGNUM Королева Великобритании Елизавета II отменила свое участие в публичных мероприятиях из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает газета The Guardian.

«По соображениям предосторожности и другим причинам в текущих обстоятельствах были внесены изменения в график поездок королевы в ближайшие недели», — заявил официальный представитель королевской семьи.

Он отметил, что частные встречи королева продолжит, однако участие в других мероприятиях будет пересмотрено в соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта первый летальный исход от заболевания COVID-19 был зафиксирован в Шотландии. По последним данным, в настоящее время в Великобритании коронавирус нового типа выявлен у 798 человек.

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