Кито, , 01:01 — REGNUM Первая смерть в результате заболевания COVID-19 была зафиксирована в Эквадоре, заявила глава эквадорского минздрава Каталина Андрамуньо в ходе пресс-конференции, сообщает El Comercio.

«Сегодня умерла пациентка, которая была первой заражена коронавирусом», — заявила она.

По словам Андрамуньо, 71-летняя женщина умерла от «дыхательной недостаточности», вызванной коронавирусом нового типа. Власти Эквадора выразили соболезнования семье и близким погибшей.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта Бразилия вышла на первое место среди стран Латинской Америки по числу зараженных коронавирусом нового типа страны. В Бразилии анализы на коронавирус сдал и президент Жаир Болсонару. В настоящее время результаты пока не известны.

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