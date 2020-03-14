Гватемала, , 00:51 — REGNUM Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 зарегистрирован на территории Гватемалы, 13 марта сообщает гватемальский президент Алехандро Джамматтеи на своей странице в Twitter.

По словам главы государства, пациент уже доставлен в больницу. Данные о его состоянии не раскрываются.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта руководство Гватемалы запретило въезд в страну из стран Европы, а еще ранее объявило режим ЧС.

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