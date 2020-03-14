Тунис, , 00:48 — REGNUM Число зараженных коронавирусом нового типа в Тунисе выросло до 16 человек, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные тунисского минздрава.

Сообщается, что за прошедшие сутки было выявлено в стране три новых случая заболевания COVID-19, среди них один пациент — гражданин Египта. В стране также ввели 14-дневный карантин для всех, прибывающих в Тунис.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта представитель минздрава Туниса Шукри Хаммуда заявил о введении в стране обязательного карантина по коронавирусу для всех въезжающих в страну. Соответствующее решение было принято в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии по коронавирусу.

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