Иерусалим, , 00:25 — REGNUM Новых 34 случая заражения коронавирусом нового типа было зафиксировано в Израиле за прошедшие сутки. Таким образом общее число случаев заболевания COVID-19 в стране достигло 143 человек, сообщает пресс-служба израильского минздрава.

Сообщается, что из них 117 пациентов находятся в лечебных учреждениях в Израиле, среди них трое — в тяжелом состоянии. Еще 23 человека находятся на домашнем карантине, еще трое — выздоровели и были выписаны из больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта федерация баскетбола Израиля приостановила проведение чемпионата страны из-за вспышки заболевания COVID-19. Предварительно, лига не будет проводить матчи до конца марта. Не исключено и досрочное завершение сезона 2019−2020 годов.

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