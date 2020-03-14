Вашингтон, , 00:07 — REGNUM В американском штате Вашингтон на восточном побережье США число умерших от коронавирусной инфекции возросло до 37 человек. Об этом на пресс-конференции заявил губернатор штат Джей Инзли.

Ранее была информация о 31 погибшем от коронавирусной инфекции. Большая часть погибших — пациенты домов престарелых.

Губернатор объявил, что все общеобразовательные школы штата закрываются с 17 марта. Ранее были закрыты школы трех округов Сиэтла и окрестностей.

Гражданам запрещено собираться группами более чем в 250 человек.