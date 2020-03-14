Тирана, , 00:17 — REGNUM Часть персонала албанского регионального госпиталя Берата была вынуждена уйти на карантин 13 марта. Причиной этому стал обман пациентки.

В интервью для албанского новостного агентства Mapo глава клиники Эдлира Шкемби сообщила, что пациентка, страдавшая хронической астмой, скрыла от врачей тот факт, что неделю назад она прибыла из Италии, где находится очаг распространения коронавируса.

50-летняя женщина жаловалась на кашель и боль в горле, однако признаков астматического кризиса выявлено не было. На вопрос о том, была ли она за границей, дала отрицательный ответ. О том, что женщина прибыла из Италии неделю назад медикам рассказали соседи.

Выехавшие на осмотр врачи будут находиться на домашней изоляции до получения результатов теста на коронавирус.

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