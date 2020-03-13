Рига, , 23:57 — REGNUM В связи с паническими закупками населением продовольствия министр сельского хозяйства Латвии Каспар Герхардс заявил, что оснований для беспокойства нет, пишет портал LSM.

Латвия производит в два раза больше продовольствия, чем в состоянии потребить, а зерновых в три раза больше. Яиц — в полтора. Министр заявил, что встречался с местными производителями. Фермеры подтвердили, что для них главным является обеспечение нужд латвийского рынка. Впрочем, «закупочная паника» в большей степени связана с опасениями населения в отношение того, что правительство попытается ограничить торговлю, как место, где неизбежны контакты людей.

На данный момент диагноз Covid-19 в Латвии подтверждён у 17 человек. Как уже сообщало ИА REGNUM с 13 марта 2020 года правительство Латвии ввело в стране режим чрезвычайной ситуации.