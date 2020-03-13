Москва, , 23:57 — REGNUM В Москве отправили на двухнедельный карантин школы при посольствах. Об этом сообщили в оперативном штабе Москвы по коронавирусу.

В информации даны разъяснения «указа» руководителя департамента образования и науки Москвы Исаака Калины.

«Двухнедельные каникулы распространяются только на школы при посольствах, где учатся дети сотрудников посольств стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией», — говорится в тексте.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Москве подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом.