Москва, , 23:50 — REGNUM Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса. Соответствующее постановление подписала 12 марта главный санитарный врач Москвы Елена Андреева.

Согласно постановлению, руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в станционары и учреждения с круглосуточным пребыванием. Это и дома ребенка, детские дома и интернаты.

Также в медицинских учреждениях необходимо обеспечить режим проветривания, проведения дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию с симптомами ОРВИ.

В родильных домах ограничивают партнерские роды и дни открытых дверей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 марта в России зарегистрированы 45 случаев заражения коронавирусом.