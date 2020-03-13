Краснодар, , 23:54 — REGNUM Режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса введён губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым на всей территории региона. Об этом 13 марта сообщил сам губернатор в Instagram.

Режим функционирования «Повышенная готовность» вступит в силу с 00:00 мск 15 марта 2020 года и будет действовать на всей территории Краснодарского края до 00:00 мск 1 мая 2020 года.

В рамках постановления введён запрет на массовые мероприятия численностью более 1000 человек, а также детские межшкольные и межмуниципальные мероприятия и мероприятия с участием студентов.

Органам исполнительной власти рекомендовано сократить насколько возможно количество массовых мероприятий, в том числе культурных, развлекательных и деловых и проводить их без зрителей либо в формате видеоконференции.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене массовых мероприятий в Краснодарском крае и введении дополнительных мер по контролю за самочувствием детей в школах и детских садах.

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