Вашингтон, , 23:44 — REGNUM Симптомов заражения вирусом COVID-19 у американского президента Дональда Трампа нет, сообщил он 13 марта журналистам.

Отвечая на вопрос о состоянии здоровья его и сотрудников Белого дома, Трамп сказал:

«Нет, у нас нет никаких симптомов».

Напомним, слухи о возможности заражения Трампа короновирусом начали распространяться после сообщения о том, что на переговорах с бразильской делегацией 7 марта один из гостей оказался инфицирован COVID-19.

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