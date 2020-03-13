Вашингтон, 13 марта 2020, 23:44 — REGNUM Симптомов заражения вирусом COVID-19 у американского президента Дональда Трампа нет, сообщил он 13 марта журналистам.
Отвечая на вопрос о состоянии здоровья его и сотрудников Белого дома, Трамп сказал:
Напомним, слухи о возможности заражения Трампа короновирусом начали распространяться после сообщения о том, что на переговорах с бразильской делегацией 7 марта один из гостей оказался инфицирован COVID-19.
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