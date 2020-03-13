Барселона, Испания, , 23:42 — REGNUM Глава правительства Каталонии Ким Торра объявил об изоляции территории автономного сообщества по причине угрозы коронавируса.

Об этом он заявил 13 марта в специальном обращении к жителям Каталонии.

По его словам, он намерен просить премьер-министра Испании Педро Санчеса содействовать этому решению и принять меры для прекращения воздушного и морского сообщения Каталонии с соседними регионами.

«Мы приняли сложное решение. Мы должны справиться с распространением болезни, и поэтому приняли такое трудное решение — изолировать всю Каталонию», — заявил Торра.

Как сообщало ИА REGNUM, на 13 марта в Испании выявлено более 4,2 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Нефть поднялась выше $35 после объявления Трампа