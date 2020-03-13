Тунис, , 23:39 — REGNUM Обязательный двухнедельный карантин по коронавирусу в связи с пандемией коронавируса был введён для всех въезжающих в страну властями Туниса. Об этом 13 марта сообщает тунисское информационное агентство TAP, ссылаясь на представителя минздрава Шукри Хаммуда.

В связи с объявлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пандемии по коронавирусу властями Туниса вводится обязательный режим самоизоляции сроком на 14 дней для всех прибывающих в страну.

Данная мера обязательна для всех без исключения иностранцев, независимо от гражданства, в целях профилактики распространения коронавируса нового типа.

По данным минздрава Туниса, на вечер 13 марта в стране зафиксировано 16 случаев заболевания коронавирусом, случаев летального исхода нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за нарушение предписаний минздрава Туниса в связи с пандемией по коронавирусу виновным грозит крупный штраф либо тюремное заключение сроком до шести месяцев.

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