Вашингтон, , 23:24 — REGNUM Власти США намерены применить новую схему диагностики коронавируса COVID-19, основанный на компьютерном тестировании на специальном сайте, сообщила 13 марта журналистам координатор по борьбе с коронавирусом администрации США Дебора Биркс на пресс-конференции с участием президента Дональда Трампа.

По её словам, всё должно будет начинаться с посещения сайта, на котором можно пройти тестирование с описанием симптомов болезни.

«Мы намерены объявить о новом подходе к диагностике, который начнётся с сайта тестирования, созданного при поддержке Google, на котором все заинтересованные люди могут заполнить опросник», — сказала Дебора Брикс.

«В случае положительного ответа им будет предложено заехать и забрать тест по принципу «не выходя из машины». Лаборатории потом будут автоматически обрабатывать результаты анализов, чтобы предоставить итоги проверки в течение 24−36 часов», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта президент США Дональд Трамп объявил о введении режима ЧС в стране из-за коронавируса COVID-19.

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