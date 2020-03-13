Бразилиа, , 23:26 — REGNUM Отмена протестных акций была объявлена национальным студенческим союзом Бразилии (UNE). Об этом 13 марта сообщила пресс-служба организации.

Все уличные мероприятия, назначенные UNE на 18 марта отменяются в связи с распространением коронавируса в Бразилии, чтобы избежать массового скопления людей, в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также минздрава Бразилии.

При этом в организации уточнили, что забастовки студентов будут продолжаться.

Накануне президент Бразилии Жаир Болсонару обратился к гражданам с просьбой отменить акции протеста в связи с угрозой распространения коронавируса. В целях профилактики были отменены занятия в университетах в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении министра здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта, что ВОЗ следовало раньше объявить пандемию по коронавирусу.

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