Тирана, , 23:24 — REGNUM К 13 марта число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Албании увеличилось на 11 и достигло 34.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, продолжается поиск лиц, вступавших в контакт с заболевшими. 177 человек, вступавших в контакт с зараженными, находятся на домашней изоляции.

Всего обследование на коронавирус в стране прошли 457 человек, 159 из которых — в последние сутки.

В настоящий момент в ряде городов страны запрещено передвижение на личных автомобилях, городской транспорт обслуживает только медиков. Аннулирован ряд междугородних автобусных маршрутов. Образовательные учреждения закрыты на карантин как минимум до 23 марта.