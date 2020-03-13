Киев, , 23:11 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинских граждан, находящихся за рубежом в частном порядке, вернуться в страну в течение трёх дней. Соответствующее видеообращение размещено вечером 13 марта на странице главы государства в Facebook.

Зеленский отметил, что украинцы, отправившие в туристические поездки чартерными рейсами, «точно вернутся домой согласно расписанию».

«Что касается других граждан Украины — через три дня мы закрываем регулярное авиасообщение. За это время вы должны вернуться домой», — сказал он.

Гражданам, которые по объективным причинам не успеют вернуться на Украину в обозначенные сроки, президент рекомендовал обращаться в украинские консульства.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Украина с 17 марта на две недели прекращает авиасообщение с другими странами и закрывает государственную границу для иностранных граждан в связи с пандемией коронавируса.

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